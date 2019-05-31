خالد الصاوي ينهال على رامز جلال بالضرب: مشكلتي إني بحبك!

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سقط الفنان المصري خالد الصاوي في فخ حلقة اليوم من برنامج رامز في الشلال، المذاع على قناة إم بي سي مصر.

وفور اكتشاف خالد الصاوي للمقلب، انهال على رامز جلال بالضرب، ثم دخل في نوبة من الضحك، قائلًا: “مشكلتي إني بحبك، وبحب برنامجك وبحب أتفرج عليه، بس معرفش إنه هيتعمل فيا”.

وكان رامز جلال قد قدم خالد الصاوي في بداية الحلقة بقوله: “ضيفنا النهارده يقدر يقنعك وهو باشا، وتخاف منه لما يعمل حرامي أو شرير، جيلنا كله بيقلق وهو بيشتغل معاه، الوسط الفني بيحترمه ويقدره، وأنا هحترمه بطريقتي النهارده”.