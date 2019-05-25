خالد العطوي: هذا سبب خسارة الأخضر أمام فرنسا

المواطن - محمد سمعه

أبدى المدرب الوطني خالد العطوي، المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، حزنه الشديد وذلك بعد خسارة الأخضر اليوم أمام منتخب فرنسا بثنائية دون رد في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في مونديال الشباب ببولندا.

وتحدث خالد العطوي بعد المباراة مباشرة قائلًا: قدر الله وما شاء فعل، بالطبع طرد اللاعب فرج الغشيان أثر بشكل سلبي على المنتخب السعودي لأنه لاعب تكتيكي من الطراز الفريد.

وأضاف العطوي: المنتخب السعودي لم يفقد الأمل بعد في البطولة وسيكون هناك استعداد على أعلى مستوى لمباراة مالي من أجل تحقيق الفوز.

ويذكر أن المنتخب السعودي سيواجه منتخب مالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في مونديال الشباب، حيث ستُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

ويذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الرابع والأخير في مجموعته بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي.