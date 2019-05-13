دعم أهلاوي لـ منصور بن مشعل

المواطن - مروة نبيل

أعلن عدد كبير من أعضاء شرف النادي الأهلي والمنتمين له، عن دعمهم للأمير منصور بن مشعل لتولي رئاسة مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.

وكان عضو شرف النادي الأهلي منصور بن مشعل قد دعا إلى اجتماع؛ وتم عقده، مساء يوم الأحد، في جدة، لمخاطبة المنتمين للراقي بالوقوف خلف الكيان ودعمه خلال الفترة الحالية، ومساندة الفريق الأول لكرة القدم.

وشهد الاجتماع حضورًا شرفيًا كبيرًا، ومن أبرزهم الأمير نواف بن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، أحمد عيد، أحمد المرزوقي، وطارق كيال، كما أعلن رئيس النادي الأهلي عبدالله بترجي دعمه للأمير منصور بن مشعل.

ونشر حساب KSA SPORTS الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لاجتماع أعضاء شرف النادي الأهلي لدعم الأمير منصور بن مشعل بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله بترجي.