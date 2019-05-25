دعم الإرادة الحرة لشعب السودان عنوان لقاء السيسي والبرهان

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التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالقاهرة اليوم، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي يزور مصر حاليًّا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في تصريح بعد اللقاء، أنه تم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي وصل إلى القاهرة، في وقت سابق اليوم لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري بشأن تطورات الأوضاع في السودان.

وتأتي زيارة البرهان إلى القاهرة عقب زيارة قام بها نائبه محمد حمدان دقلو، الخميس، إلى المملكة، التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.