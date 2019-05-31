ديجنيك على أبواب الرحيل عن الهلال

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من انضمام الأسترالي الدولي ميلوس ديجنيك إلى صفوف نادي الهلال خلال الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أنه يقترب من الرحيل عن الزعيم.

وأكّدت تقارير صحافية أن نادي الهلال يعتزم الاستغناء عن المدافع الأسترالي ديجنيك لعدم ظهوره بالمستوى المتوقع منه سواء في الدوري السعودي للمحترفين أو دوري أبطال آسيا 2019، لتبدأ الإدارة في البحث عن محترف بديل.

ومن المتوقع أن يعود الأسترالي الدولي ديجنيك إلى فريقه السابق النجم الأحمر الصربي، في حالة رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وتعاقد نادي الهلال مع ديجنيك لمدة ثلاث مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حينما كان بصحبة المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2019.

ويأمل نادي الهلال في إبرام صفقات مميزة سواء من اللاعبين المحليين أو المحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية، للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، لتعويض الجماهير عن إخفاق هذا الموسم.