ذوات الهمم يصفن مشاعرهن حول زيارة المسجد النبوي

المواطن - واس

أشادت زائرات المسجد النبوي، بالأعمال الجليلة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمختلف أجهزتها لخدمة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية لذوي الهمم وكبار السن.

ونوهن خلال لقائهن بمندوبة وكالة الأنباء السعودية “واس” أثناء زيارتهن للمسجد النبوي بكم الاهتمام والرعاية اللاتي يحظين بها, وخاصةً في شهر رمضان المبارك نظراً لزيادة أعداد الزائرات في هذه الليالي المباركة من الشهر الفضيل.

وأشادت الزائرة محسنة بلبل من الأردن بالدور الإيجابي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تقديم جل الخدمات لمساعدة كبار السن لتسهيل وصولهم للمسجد النبوي لأداء الصلوات رغم الأعداد الكبيرة.

وأفادت الزائرة عزيزة السويفي من الإسكندرية، أنها لم تواجه أية مشقة – ولله الحمد – رغم كبر سنها, وإعاقتها نتيجة توفير سُبل الراحة، عادة مشروع العربات المستعارة من أبواب المسجد النبوي من أعظم المشاريع الميسرة للتنقل خففت الشيء الكثير، داعية التوفيق والعمر المديد لكل القائمين على هذا المشروع وأن يكتب الأجر والمثوبة المضاعفة.

ودعت الزائرة أم عثمان من الخرطوم, الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه البلاد المباركة لخدمة الإسلام والمسلمين, مؤكدة أن المملكة وبفضل من الله تعالى نجحت كعادتها في توفير كل الخدمات لتيسير كل سبل الراحة للزائرين والزائرات.

وأشادت سووارنا اسموي من إندونيسيا من جهتها بالجهود التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وحرصها الكبير والدائم على توفير الخدمات بالشكل الرائع, مشيرة إلى أن هذا ليس غريباً على حكومة المملكة العربية السعودية التي تحرص بشكل مستمر على تطوير خدماتها المقدمة في كل المجالات، للتسهيل على الزائرات وخاصة في هذا الشهر الكريم.

واستهلت الزائرة شكرية بيك من العراق، بالدعاء للمملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده – حفظهما الله -، لما شاهدته من خدمات من قبل الجهات المعنية لزائرات مسجد المصطفى صلى الله علية وسلم، وقالت :” إنني من ذوي الاحتياجات الخاصة ولمست الاهتمام والعناية بهذه الفئة فقد هيئت عربات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تساعدهم على أداء عبادتهم بكل يسر وسهوله”.