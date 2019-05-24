رأي قانوني يرد على تصريحات رئيس لجنة المنشطات المثيرة

المواطن - محمد سمعه

رد القانوني أحمد الأمير، الخبير في اللوائح الرياضية، على تصريحات محمد صالح القنباز رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بشأن عدم القدرة على تخفيض عقوبة أي لاعب يثبت عدم تعمده في تناول المنشطات.

الرد على تصريحات رئيس لجنة المنشطات المثيرة:

وكتب أحمد الأمير تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: إذا كان هذا التصريح قد صدر من رئيس لجنة مراقبة المنشطات السعودية فهذه مصيبة، إذا تم إثبات أن اللاعب لم يُهمل ولم يتعمد دخول المادة المحظورة إلى جسده، يُصبح مؤهلًا لتخفيض العقوبة، وذلك مذكور في لائحة لجنة الرقابة على المنشطات السعودية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وكان محمد صالح القنباز قال: إن وصول المنشطات لجسد اللاعب خطأ يتحمله اللاعب حتى وإن كان غير متعمدًا، مضيفًا أن تقليص الإيقاف له شروط.

وأضاف صالح القنباز أنه يجب على الرأي العام عدم تصديق أي شيء يصدر عن قضية فهد المولد، مضيفًا أن القضية لا تزال منظورة في الوقت الحالي.

وأتى قرار فهد المولد بعدم فتح العينة الثانية لخوفه من أن تكون إيجابية، وبالتالي يُحرم من المشاركة مع نادي الاتحاد لمدة تصل إلى أربع سنوات، ولكن الاكتفاء بالعقوبة الحالية، والتي من المتوقع حصوله عليها ستكون جيدة بالنسبة له حيث قد يتم إيقافه لمدة ستة أشهر، ويعود في شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل.

ويُذكر أن لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد كان وجّه نصيحة لفهد المولد بأن يكون هادئًا وواضحًا خلال جلسة الاستماع؛ حتى لا تكون الأمور صعبة بالنسبة له.