رئيس الاتحاد : لن نُجدد عقد عسيري والشمراني

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، لؤي ناظر، عن عدم تجديد عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم أحمد عسيري وناصر الشمراني، مؤكدًا في الوقت ذاته التفاوض مع لاعبين محليين مميزين لتدعيم صفوف العميد.

وقال لؤي ناظر: “اجتمعت مع وكيل اللاعب أحمد عسيري وتم الاتفاق الشفهي بين الطرفين بعدم تجديد عقده الذي سينتهي في شهر يناير المقبل، وفي حال وصول عرض رسمي لنادي الآن سيتم بيعه”.

وتابع رئيس نادي الاتحاد تصريحاته عبر مقاطع الفيديو التي نشرها الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لن يتم التجديد مع المهاجم ناصر الشمراني”.

وشدد لؤي ناظر على أن المفاوضات مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد زياد المولد في مراحلها النهائية، خاصة أنه يُعد من اللاعبين المميزين.

وأضاف: “نتفاوض حاليًّا مع لاعبين محليين مميزين بنفس فئة حمدان الشمراني بالتنسيق مع المدرب سييرا، ولن نوقع مع محترفين أجانب حتى تتضح أمور إدارة النادي.. لكننا وضعنا لائحة بالأجانب مع سييرا”.

واختتم رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق الأول لكرة القدم سيستعد بشكل جيد للموسم المقبل، حيث سيخوض معسكرًا خارجيًّا في بريطانيا.