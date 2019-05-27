رئيس الفيصلي : تفاجأنا بطلب الهلال

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي فهد المدلج، تفاصيل طلب نادي الهلال استعارة المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك خططًا بديلة لتعويض المدير الفني في حالة رحيله.

وقال المدلج: “تفاجأنا بطلب الهلال استعارة شاموسكا، ووافقنا على انتقاله مقابل مبلغ مالي مُجزٍ مقابل عدد من المباريات، وكذلك كان وضع الفريق مطمئنًا من ناحية الترتيب، ولن يؤثر رحيله على المركز”.

وتابع رئيس نادي الفيصلي خلال تصريحاته لقناة “العربية”: “قبول طلب استعارة شاموسكا لم يُخل بعدالة المنافسة، ولو كان نادي الفيصلي سيواجه الهلال أو النصر فيما تبقى من مباريات فلن نقبل ذلك”.

وواصل المدلج تصريحاته قائلًا: “تعاقدنا مع مدربين ولاعبين رائعين في المواسم الماضية، أما شاموسكا فهو مرتبط معنا بعقد يمتد لعامين، ولو رحل فهناك خطط بديلة لتعويضه، كما فعلنا في مناسبات سابقة”.

وكان نادي الهلال قد أقال، أواخر شهر أبريل الماضي، المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وتعيين البرازيلي شاموسكا بدلًا منه في المواجهات المتبقية من هذا الموسم.