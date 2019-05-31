رئيس علماء باكستان لـ”المواطن”: مُستعدون للدفاع عن الحرمين مثل طير الأبابيل

المواطن - نايف عبدالله - مكة المكرمة

أكّد رئيس مجلس علماء باكستان الدكتور طاهر الأشرفي أنه لا يمكن المساس بأمن السعودية والحرمين الشريفين، ولا بد من الوقوف بوجه الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران، وهم أعداء الأمة الإسلامية الذي يرسلون الصواريخ إلى مكة.

وقال الأشرفي لـ “المواطن” : ” على العالم أجمع أن ينظر إلى السعودية، فاليوم كل العالم الإسلامي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمة الإسلامية تكنّ الحب والاعتزاز بقيادة المملكة، وأقول لبعض البلدان العربية ارجعوا إلى بيوتكم، تعالوا إلى السعودية فهي بيتكم، وإن كنتم تحسبون أن الأعداء أصدقاؤكم فأنتم مخدوعون”.

وأضاف الأشرفي: “لا تستطيع أي دولة العبث في أمن المملكة بلاد الحرمين، أولاً لأن قيادتها قوية جداً، وثانياً لأن جيشها قوي كذلك، وهم ليسوا بحاجة للدفاع من أي دولة، ثالثاً كل الأمة خلف خادم الحرمين الشريفين وكلنا جنوده، ولو أمر الملك سلمان اليوم الدفاع عن الحرمين الشريفين فـ والله والله أن يأتي كل مَن قال لا إله إلا الله لردع الأعداء مثل (الطيور الأبابيل).

ووجّه رسالة إلى إيران قائلاً: “كلمتنا لإيران واضحة، إن كان لديهم عقول فلينظروا لحال أطفالهم ويعطونهم الخبز والماء بدلاً من المجاعة التي يعيشها الشعب الإيراني ويبكي بسببها”.

وحول رأيه عن الموقف التركي والقطري في المنطقة، قال الأشرفي لـ”المواطن“: ” قائدكم هو الملك سلمان قائد الأمة، وهذه مكة والمدينة مركز الأمة، ولا بد أن يُغيّر أردوغان وتميم فكرهما الذي أصاب الأمة بالخلاف، ونريد من تركيا وغيرها من الدول عدم دعم الإرهابيين وإيواء المتطرفين”.

وفي كلمة منه لجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، قال الأشرفي: “أقول لجنود المملكة المرابطين في الحد الجنوبي أنتم فخر لنا، وأنتم جنود الأمة، ونحن مدانون لكم لأنكم تدافعون عن أرض الحرمين الشريفين”.