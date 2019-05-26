رامز جلال عن أحمد فتحي : شعاره في الحياة الجري نصف الجدعنة!

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سقط الفنان المصري أحمد فتحي في فخ الحلقة 21 من برنامج رامز في الشلال الذي يُقدمه الفنان رامز جلال على قناة إم بي سي مصر.

وسخر رامز جلال من أحمد فتحي خلال استقباله أثناء هبوط المروحية التي تقله لمكان تصوير المقلب، وقال: تحس وهو نازل من الطيارة هياكل المذيعة، وهو بيكلم الناس في البرنامج تحس إنه بيكلم سواقين ميكروباص في موقف عبود وفي الطريق الصحراوي، أحمد فتحي فأر جبلي، أيقونة الجبن، شعاره في الحياة الجري نصف الجدعنة”.

وسقط الفنان أحمد فتحي خلال المقلب من جسر كان يُصور أعلاه مشاهد إعلان مزعوم لأحد منتجات العصير، ليسقط في المياه مستنجدًا بفريق البرنامج لإنقاذه من الغرق، وخلال إنقاذه بواسطة الزورق المطاطي تعرّض الفنان لحالة من الرعب والخوف.

وخلال المقلب، وجّه رامز جلال العديد من التعليقات الساخرة للفنان أحمد فتحي بعدها تمّ إقناعه بالتحكيم بين فريقين متنافسين في مسابقة.

وشهد البرنامج قيام الفيل برش المياه، بعدها صعدوا فوق الجسر، لينهار به الجسر ويقع في المياه وسط فزع كبير انتاب الفنان أحمد فتحي أثناء مواجهة الشلال.