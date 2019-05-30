رحيل بترجي عن رئاسة الأهلي والصايغ بديلًا

المواطن - محمد سمعه

قرّرت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إنهاء تكليف عبدالله بترجي كرئيس للنادي الأهلي اليوم الخميس.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر ” تويتر ” أن الهيئة برئاسة عبدالعزيز بن تركي الفيصل قررت تعيين أحمد الصايغ لتسيير أعمال النادي الأهلي حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة لـ الأهلي.

وكانت الهيئة العامة للرياضة كلّفت عبدالله بترجي برئاسة الأهلي في شهر ديسمبر الماضي بعد استقالة ماجد النفيعي من منصبه كرئيس للنادي.

وبات الأمير منصور بن مشعل قريبًا من تولي رئاسة النادي الأهلي، خاصة بعدما أعلن عبدالله بترجي في وقت سابق دعمه للأمير منصور بن مشعل لتولي المنصب.

ويُذكر أن النادي الأهلي أنهى بطولة الدوري في موسم 2018-2019 في المركز الرابع وتأهل إلى الملحق الآسيوي للموسم المقبل.