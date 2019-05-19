رد خالد البلطان حول تشجيعه لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

واصل خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب عادته المفضلة وهى التحدث عن مواقفه مع النادي الأهلي بشكل مثير.

ويذكر أن خالد البلطان سبق له وأن تحدث عن الأهلي بصورة مثيرة للجدل عقب فوز الشباب على الأهلي في جدة في ديسمبر الماضي خلال دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

و تحدث البلطان بشكل مُلفت للنظر في برنامج الليوان والمذاع على قناة روتانا خليجية حول حقيقة تشجيعه للأهلي قائلًا: الحمدلله أنني لست أهلاويًا، الأهلاويون يُسمون أنفسهم بالمجانين وأنا لست مجنونًا الحمدلله.

تصريح ليس الأول من نوعه

ويذكر أن هذا التصريح ليس الأول من خالد البلطان منذ رئاسته نادي الشباب، حيث سبق وأن تحدث بصورة مثيرة عن الراقي بعد هزيمته من الشباب في جدة قائلًا بأن فوز الشباب على الأهلي في ملعب الجوهرة هو تخصص مميز من الفريق الشبابي في عهده.

وصرّح البلطان من قبل قائلًا: لولا دعم هيئة الرياضة للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية، لهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى و الأهلي جامعة في المخالفات، وليس جامعة في القانون.

وكانت الهيئة العامة للرياضة كلّفت خالد البلطان برئاسة نادي الشباب بعد استقالة أحمد العقيل من منصبه.

ويذكر أن الشباب أنهى موسم 2018-2019 في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الخامس، ولم ينجح في التأهل لبطولة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل.