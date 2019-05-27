رد فعل ناري من إدارة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أقدم مجلس إدارة النادي الأهلي على إصدار ردّ قوي ضد أحد الإعلاميين بعد حديث له عن سوء إدارة عبدالله بترجي في إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة وإحداث العديد من المشكلات للراقي.

وكان أحد الإعلاميين علّق على الأداء الإداري لعبدالله بترجي قائلًا بأن سوء إدارته، وعدم تخطيطه الجيد لإدارة الأمور، جعل الكثير من اللاعبين يرغبون في ترك الراقي مثل اللاعب الرأس أخضري دجانيني تافاريس، وارتبط اسم السوري عمر السومة بالرحيل كذلك عن صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

واتخذ مجلس إدارة الأهلي قراراً بالاتجاه إلى القضاء بعد ظهور مقطع صوتي لأحد الإعلاميين العاشقين للأهلي وهو يتحدث عن سوء إدارة عبدالله بترجي في الحفاظ على استقرار الفريق الأول لكرة القدم.

عدم الاستقرار يؤدي لنتائج كارثية

ويُذكر أن الأهلي مرّ بفترة من عدم الاستقرار الإداري أدت بالطبع إلى تحقيق نتائج لم تُرض جماهير الأهلي على مستوى الفريق الأول.

ويُذكر أن ماجد النفيعي كان تقدم باستقالته من رئاسة الأهلي، وذلك في شهر ديسمبر الماضي، عقب خسارة الأهلي من نادي الوحدة في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الأمير منصور بن مشعل المرشح لرئاسة النادي الأهلي ذكر بأن الراقي لن يُفرط في أي من نجومه الأجانب في حال تولى رئاسة الراقي في صيف العام الجاري.

وأنهى الأهلي بطولة الدوري في موسم 2018-2019 محتلًا المركز الرابع ومتأهلًا لـ ملحق بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.