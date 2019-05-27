رد نهائي يصدم الأهلي والاتحاد والنصر

المواطن - محمد سمعه

قدّم اللاعب هارون كمارا أداءً جيدًا مع نادي القادسية في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019.

وبالطبع نجح هارون كمارا في جذب أنظار أكبر الأندية السعودية للتعاقد معه، حيث حاول نادي الاتحاد التحرك لضم كمارا في يناير الماضي، لكن القادسية رفض التفريط في اللاعب.

وأفادت تقارير صحفية أن القادسية رفض مجددًا التفريط في هارون كمارا لصالح أندية الأهلي والاتحاد والنصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

القادسية يرفض بيع نجومه بعد الهبوط

ويأتي رفض القادسية حول التفريط في هارون كمارا في ظل احتياج النادي لكامل نجومه من أجل الصعود لدوري المحترفين بعد نهاية موسم 2019-2020.

وودّع القادسية بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المنصرم، وذلك بعد احتلاله للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

ويُذكر أن القادسية كان تقدم باحتجاج للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتراضًا على إشراك نادي الحزم للاعب مسعود بخيت في مباراة الفريقين في الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة الدوري.

ويرغب الأهلي في ضم هارون كمارا تحسبًا لرحيل الرأس أخضري دجانيني تافاريس أو السوري عمر السومة، أما الاتحاد فيبحث حاليًا عن التعاقد مع مهاجم بديل للاعب فهد المولد والذي من المُتوقع إيقافه لمدة قد تصل إلى 6 أشهر بسبب تناوله للمنشطات.