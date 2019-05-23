رسالة مهمة من إمارة مكة للمواطنين والمقيمين قبل انطلاق القمم الثلاث

المواطن - مكة المكرمة

أهابت إمارة منطقة مكة المكرمة، بالمواطنين والمقيمين المساهمة في إنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي ستستضيفها المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الإمارة، في رسالة توعوية، “أخي المواطن .. أخي المقيم.. نتطلع لمساهمتكم في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية) والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، من 25 إلى 27 رمضان في مكة المكرمة”.

وأهابت إمارة منطقة مكة المكرمة، بجميع المواطنين والمقيمين باختيار الأوقات المناسبة وتجنب الزحام أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام.. تقبّل الله من الجميع صالح الأعمال.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية ستشهد خلال شهر رمضان الجاري ثلاث قمم مُوسّعة على مستويات مختلفة، “خليجية وعربية وإسلامية”.

القمتان الخليجية والعربية

ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل أيام دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية، لأجل عقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، نقلًا عن مصدر مسؤول في خارجية المملكة، فإن الدعوة إلى القمتين جاءت من باب الحرص على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كل ما يخص تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تأتي دعوة الملك سلمان بعقد القمتين الطارئتين في ظل الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفط بالمملكة.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، ترحيبها بدعوة الملك سلمان دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين بمكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو الحالي.

وأشادت الخارجية الإماراتية، في هذا السياق، حسبما جاء في وكالة “وام” الرسمية بالدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كل ما يجمع الكلمة ويوحد الصف وينسق المواقف العربية.

القمة الإسلامية.. يداً بيد

إلى جانب الدعوة للقمتين الطارئتين لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، تشهد مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، قمة ثالثة رفيعة المستوى في نهاية الشهر الجاري أيضًا، وهي “القمة الإسلامية العربية” في دورتها العادية الـ14.

ويترأس الملك سلمان، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها مكة في 31 مايو الجاري.

القمة الإسلامية ستعقد تحت شعار “قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل”، ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.