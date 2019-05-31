رسميًا.. إنتر ميلان يتعاقد مع كونتي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع المدرب أنطونيو كونتي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدير الفني لوتشيانو سباليتي.

وقال كونتي في الفيديو التقديمي له: “سأبدأ فصلًا جديدًا في حياتي. أنا مُتحمس للغاية.. أخيرًا سنبدأ من جديد، لدى العديد والعديد من الأسباب، كما أن أمامي الكثير من التحديات”.

وتابع: “هذا النادي لا يُناسب أي شخص، ولذلك المشجعون يسألون لماذا تمّ اختياري أنا؟ لأننا نتشارك نفس الطموح والشجاعة والإصرار والرغبة نحو تحقيق الألقاب، الآن جاء دوري، وأنا هنا سأعمل مع إنتر ميلان”.

وتعاقد مسؤولو نادي إنتر ميلان الإيطالي مع كونتي أملًا في عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج بالألقاب مرة أخرى بعد غياب لمدة 8 سنوات.

وكان نادي إنتر ميلان الإيطالي قد أعلن عن رحيل لوتشيانو سباليتي، أمس الخميس، قبل عامين من نهاية عقده، وذلك رغم نجاحه في قيادة الفريق الأول لكرة القدم للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويُعد آخر ألقاب إنتر ميلان هو التتويج ببطولة كأس إيطاليا عام 2011، وفشل في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في 6 مواسم متتالية، قبل أن ينجح في العودة مرة أخرى مع سباليتي في الموسم الحالي.