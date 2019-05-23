رسميًا .. السعودية تُقدم ملفًا مشتركًا مع البحرين والإمارات لتنظيم مونديال 2021

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تقدم ثمانية دول من أجل نيل شرف استضافة كأس العالم للشباب عام 2021.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عبر الإنترنت أن السعودية تقدّمت بملف مشترك مع البحرين والإمارات لتنظيم مونديال 2021 تحت 20 عامًا.

كما تقدّمت البرازيل بطلب استضافة مونديال 2021 مع دولة إندونيسيا ودولة البيرو.

وتقدّمت كل من مانيمار وتايلاند بملف مشترك من أجل تنظيم مونديال الشباب المقبل.

ويُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حدّد 30 أغسطس المقبل آخر موعد لتلقي طلبات الدول من أجل استضافة مونديال 2021.

ومن المتوقع أن يُعلن الفيفا عن الدولة الفائزة بشرف استضافة مونديال 2021 للشباب في الربع الأخير من العام الجاري.

ويُذكر أن كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا يُقام حاليًا في دولة بولندا، وسيخوض المنتخب السعودي مباراته الأولى في مونديال بولندا بعد غد السبت ضد المنتخب الفرنسي.