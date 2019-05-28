رسميًا.. الصفاقسي التونسي يتعاقد مع فتحي الجبال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الصفاقسي التونسي عن اتفاقه رسميًا مع المدير الفني فتحي الجبال مدرب نادي الفتح، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات المتبقية هذا الموسم.

وأوضحت وسائل إعلام تونسية أن إدارة نادي الفتح وافقت على طلب الصفاقسي بإشراف فتحي الجبال على الفريق الأول بشكل مؤقت، بعد إقالة المدير الفني الهولندي رود كرول.

ومن المُقرر أن يقود فتحي الجبال فريق الصفاقسي خلال 3 مباريات، مواجهتين في الدوري التونسي لكرة القدم ضد مستقبل قابس واتحاد بن قردان، واللقاء الثالث أمام الترجي في نصف نهائي كأس تونس، وسيعود لقيادة الفتح في بداية يوليو المقبل.

وكان نادي الصفاقسي التونسي قد أعلن، اليوم الثلاثاء، عن رحيل الهولندي رود كرول بعد جلسة جمعته بمجلس الإدارة، بسبب حالة الغضب الجماهيري الكبيرة عقب التفريط في المركز الثاني بالدوري بالخسارة أمام شبيبة القيروان.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بشكل جيد مع المدرب التونسي فتحي الجبال حيث أنهى منافسات الدوري السعودي للمحترفين مُحتلًا المركز التاسع برصيد 35 نقطة.