رسميًا.. المنشطات توقف لاعب الاتحاد 4 سنوات

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات السعودية، عن إيقاف نايف المنتشري لاعب كرة الماء بنادي الاتحاد، لمدة 4 سنوات.

وأكّدت لجنة المنشطات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هناك موادّ محظورة في عينة لاعب نادي الاتحاد، مُشيرة إلى نايف المنتشري تنازل عن حقه بفتح وتحليل العينة B.

وجاء قرار لجنة المنشطات بحق لاعب الاتحاد كالتالي؛ إيقافه لمدة 4 سنوات داخليًا وخارجيًا اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت 9/5/2019، استنادًا للفقرة 2/1، والفقرة 2/1/1، والفقرة 10/5/1/1 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات.

وحظرت اللجنة مشاركته في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية استنادًا للفقرة 10/12/1، وعودة الرياضي للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضية وذلك استنادًا للفقرة 10/12/2 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات.

وأوضحت لجنة المنشطات أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ هذا القرار، استنادًا للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات، موضحة أنه تم إشعار اللاعب والاتحادين السعودي والدولي للسباحة بهذه العقوبة لاعتماد تنفيذها.