رسميًا .. باولو سيرجيو مدربًا لـ التعاون لمدة موسمين

المواطن - محمد سمعه

أنهى مجلس إدارة نادي التعاون إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي التعاون عبر ” تويتر ” أن باولو سيرجيو سيتولى تدريب نادي التعاون لمدة موسمين وذلك بعد رحيل مواطنه بيدرو إيمانويل.

وساهم المدرب بيدرو إيمانويل في تتويج نادي التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الثاني من مايو الجاري على حساب نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف في المباراة النهائية.

وكان التعاون اختتم الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019 في المركز الثالث، ليضمن التعاون المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا في عام 2020.

ويُذكر أن بيدرو مانويل كان تحدث بعد نهاية حفل توزيع جوائز الموسم الرياضي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين قائلًا: لن أبقى في التعاون حتى لو رفع عقدي لـ500%، ورئيس النادي لم يُوفق في توقيت عرضه في آخر يوم عمل لي، ولو تمّ تقديم العرض لكنت قبلت به.

وارتبط اسم البرتغالي بيدرو مانويل لتدريب نادي العين الإماراتي بداية من موسم 2019-2020 ليكون بديلًا للمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، والذي يقترب بقوة من الرحيل عن العين بعد توديع دوري أبطال آسيا.