رسميًا .. رقابة المنشطات تُعلن استقالة نائب رئيس اللجنة

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات عن استقالة محمد الغبين من منصبه كنائب لرئيس اللجنة وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تناول اللاعب فهد المولد نجم الاتحاد لمادة محظورة بعد توقيع فحص المنشطات عليه.

وذكرت لجنة الرقابة على المنشطات في بيان رسمي لها عبر الحساب الرسمي في تويتر أن محمد الغبين تقدم باستقالته من منصب نائب رئيس اللجنة يوم الأحد الماضي بعدما تم توجيه لفت نظر له بضرورة حذف التغريدات عبر حسابه في تويتر والتي أظهرت ميوله لنادي النصر مع توجيه اعتذار رسمي لمجلس إدارة لجنة الرقابة على المنشطات.

واستمر محمد الغبين في إعادة التغريدات والتي تُظهر ميوله مما أدى في النهاية إلى قبول استقالته من قبل مجلس إدارة لجنة الرقابة على المنشطات.

واختتمت لجنة الرقابة على المنشطات في بيانها أن اللجنة حريصة كل الحرص على الحفاظ على صحة الرياضيين وتطبيق مبدأ المنافسة الشريفة وأن جميع قراراتها وإجراءاتها تتم حسب الأنظمة والقوانين المعتمدة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وكان نادي الاتحاد تلقى بالأمس إشعارًا من لجنة الرقابة على المنشطات يُفيد بوجود مادة محظورة في الفحص والذي أُجرى على فهد المولد عقب مباراة النصر والاتحاد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.