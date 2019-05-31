رسميًّا .. خالد السميري اتحاديًّا حتى 2023

المواطن - محمد سمعه

جدد نادي الاتحاد، اليوم، عقد نجمه خالد السميري لمدة أربع سنوات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي الاتحاد عبر تويتر أن خالد السميري سيبقى في صفوف العميد حتى عام 2023.

وحضر مراسم التوقيع، لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد.

ويذكر أن خالد السميري يلعب مع الفريق الأول بنادي الاتحاد منذ عام 2016، وفاز مع العميد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في صيف 2018.

وكان لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد أعلن عن قراره بعدم الترشح لرئاسة العميد خلال الانتخابات في الفترة المقبلة.

وقال لؤي ناظر: أعتذر عن عدم ترشيح نفسي لرئاسة نادي الاتحاد للفترة المقبلة، والحمد لله الذي وفقني في أداء المهمة التي سلمت لي، سمعت آراءكم، وتعلّمت منكم الكثير، وحاولت قدر الإمكان تلبية رغباتكم.

وأضاف رئيس نادي الاتحاد: تسلّمت النادي في أصعب ظروفه مؤمنًا بضرورة إنقاذه، ولكن لم يكن مستغربًا منكم أنكم احتويتموني، ودعمتموني، وساعدتموني بتواجدكم وتحفيزكم. في كل مكان سمعت منكم كلمات التشجيع والتحفيز، وقفنا سويًّا لخدمة الكيان.. كيان نادي الاتحاد.

وكان لؤي ناظر تولى رئاسة نادي الاتحاد بتكليف من الهيئة العامة للرياضة في شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد تقدم نواف المقيرن باستقالته من رئاسة العميد عقب الخسارة من الأهلي في ديربي جدة بثلاثية مقابل هدف.