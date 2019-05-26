رماة الأخضر يشاركون في بطولة العالم

المواطن - علي القرني - الرياض

وصلت بعثة المنتخب السعودي للرماية إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للرماية على البندقية والمسدس التي ستقام خلال الفترة من 24-31 مايو 2019 وضمت البعثة العميد صالح اللحيدان، ورماة البندقية عبدالرحمن سعد الجحيدلي، وفايز صعفق العنزي، ورماة المسدس محمد أحمد المالكي، وعطالله نداء العنزي، والإداري منصور مناحي المطيري، والمدربين الكوري لي سونج، والمصري محمد إسماعيل.

من جهته، أكد رئيس البعثة العميد اللحيدان أن المنتخب السعودي للرماية دائمًا ما يُقدم أداء على مستوى عالٍ ونتائج جيدة، مشيرًا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.

وأوضح اللحيدان المنتخب السعودي يضم لاعبين موهوبين في الرماية تمّ تدريبهم خلال الفترة الماضية وفق استراتيجية مُحددة يسير عليه الاتحاد السعودي للرماية.