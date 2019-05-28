روبرتو مارتينيز مرشح لقيادة برشلونة

المواطن - محمد سمعه

دخل المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم قائمة المرشحين لتدريب نادي برشلونة الإسباني قبل انطلاق موسم 2019-2020.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية إن نادي برشلونة قرر إقالة المدرب إرنستو فالفيردي اليوم الثلاثاء من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد توديع دوري أبطال أوروبا بالإضافة لخسارة بطولة كأس ملك إسبانيا لصالح نادي فالنسيا في المباراة النهائية.

وتواجد المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز ضمن قائمة المرشحين لتدريب البارشا خلال الموسم المقبل، خاصة بعد نتائجه الإيجابية والتي حققها مع المنتخب البلجيكي في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان المدرب روبرتو مارتينيز تمكن من قيادة المنتخب البلجيكي للحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم في روسيا، وذلك بعد التفوق على المنتخب الإنجليزي بهدفين دون رد في مباراة تحديد صاحبي المركز الثالث والمركز الرابع.

خبرة طويلة في الدوري الإنجليزي

ويملك روبرتو مارتينيز خبرة طويلة في الدوري الإنجليزي حيث سبق له تدريب نادي ويجان أثليتك في الفترة من عام 2009 حتى 2013 وفريق إيفرتون من عام 2013 حتى عام 2016.

جماهير برشلونة لا تمانع قدوم روبرتو مارتينيز

وقد ترحب جماهير برشلونة بقدوم المدرب روبرتو مارتينيز لتدريب البلوجرانا خاصة أنها لم تعد تحتمل وجود المدرب فالفيردي بسبب عدم تطور مستوى برشلونة الفني تحت قيادته.

وكانت تقارير صحفية بلجيكية قالت أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عرض على المدرب روبرتو مارتينيز تمديد عقده مع منتخب بلجيكا بعد نهاية مونديال روسيا، حيث وافق المدرب الإسباني وسينتهي عقده مع الشياطين الحمر في عام 2020.

ويذكر أن روبرتو مارتينيز كان بدأ مسيرته في عام 1991 مع نادي ريال سرقسطة الإسباني واعتزل كرة القدم في عام 2007 بعد تجربة احترافية قصيرة مع نادي شستر سيتي.