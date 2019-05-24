روبن يكشف المتسبب الرئيسي في هروبه من ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الهولندي أرين روبن، نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، كواليس رحيله عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في عام 2009.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية تصريحات روبن والذي قال: كريستيانو رونالدو لم يكن المتسبب الوحيد في رحيلي عن صفوف ريال مدريد، ولكن عودة فلورنتينو بيريز لرئاسة الريال جعلتني أفكر في الرحيل، خاصة بعد تعاقد النادي الملكي مع رونالدو وكاكا والإسباني تشابي ألونسو.

وأضاف روبن: كان من الصعب علي الاستمرار في هذه الظروف مع ريال مدريد وفي ظل وجود هؤلاء اللاعبين، وكان لابد من الاختيار بين البقاء في الريال والقتال على مكان في التشكيل الأساسي أو الانتقال واللعب في فريق آخر.

وتابع لاعب منتخب هولندا سابقًا: قرار الرحيل عن ريال مدريد لم يكن سهلًا، ولكنني جلست مع العائلة وقررت ترك ريال مدريد، خاصة أن الرحيل من فريق عظيم مثل ريال مدريد والانضمام لبايرن ميونيخ كان أمرًا ليس بالسهل، خاصة أن البايرن وقتها لم يكن ناجحًا أوروبيًّا، ولكنني فزت بدوري الأبطال مع بايرن ميونيخ، والانتقال لهذا النادي كان القرار الأفضل في مسيرتي.

ويذكر أن أرين روبن وصل إلى نهائي كأس العالم مع منتخب هولندا في عام 2010 ضد منتخب إسبانيا، لكن الأخير تُوج باللقب بهدف اللاعب الإسباني أندريس إنييستا.