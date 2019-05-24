ريال مدريد يحرم توتنهام من صفقة نارية

المواطن - محمد سمعه

يرفض نادي ريال مدريد الإسباني، فكرة التفريط في اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو لصالح نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية في العام الجاري.

وذكر برنامج El Chiringuito الإسباني، أن إدارة توتنهام تواصلت مع إدارة ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة وذلك لمعرفة الشروط المطلوبة للتخلي عن ماركو أسينسيو.

وعلى الرغم من رفض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وفلورنتينو بيريز رئيس الريال لرحيل أسينسيو، لكن النادي الملكي سيوافق على بيع اللاعب الإسباني لـ توتنهام في حال تلقى عرضًا ماليًا قيمته 700 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد أسينسيو مع النادي الملكي.

وبالطبع سيجد نادي توتنهام صعوبة في دفع هذا المبلغ الكبير، مما يجعله يتجه لصرف النظر عن ضم نجم ريال مدريد.

وسبق لنادي ليفربول الإنجليزي في وقت سابق الاهتمام بالتعاقد مع أسينسيو.

ويرغب ريال مدريد في تدعيم صفوفه بصفقات قوية من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020.