ريال مدريد يُحدد موعد تعاقده مع هازارد

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد كشف عن موعد تعاقده مع اللاعب البلجيكي إدين هازارد، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي ريال مدريد أبدى اهتمامه الشديد بالتعاقد مع اللاعب هازارد؛ وذلك لتدعيم الصفوف الهجومية لديه، خاصة أن ريال مدريد يُعاني في مركز الجناح بعد رحيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2018.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: إن ريال مدريد حدد يوم الاثنين المقبل الموافق الثالث من يونيو لإعلان التعاقد مع اللاعب البلجيكي إدين هازارد بشكل رسمي في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان هازارد تحدث بعد نهاية مباراة تشيلسي وآرسنال الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي أن الوقت قد حان للرحيل عن تشيلسي وخوض تجربة جديدة.

مصير غامض للاعب:

وأضاف هازارد أنه لا يعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، مضيفًا أن كل شيء وارد بالنسبة حول مصيره للموسم المقبل.

وتُوج إدين هازارد بلقب الدوري الأوروبي مع نادي تشيلسي بعد الفوز بالأمس على فريق آرسنال برباعية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب باكو الأولمبي في مدينة باكو عاصمة دولة الأذربيجان.

وسجل إدين هازارد ثنائية لنادي تشيلسي في شباك نادي الآرسنال، حيث سجل الهدف الأول من ركلة جزاء، وسجل الهدف الثاني عبر تصويبة مخادعة للحارس التشيكي بيتر تشيك حارس آرسنال بعد تمريرة متقنة من اللاعب الفرنسي أوليفيه جيرو.

وكان هازارد انضم إلى نادي تشيلسي في عام 2013 قادمًا من نادي ليل الفرنسي ونجح هازارد في التتويج بلقبين دوري إنجليزي ولقبين في الدوري الأوروبي والفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وساهم هازارد في حصول المنتخب البلجيكي على المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.