زعيم كوريا الشمالية يعدم مبعوثه إلى واشنطن و4 من مساعديه وأمريكا تعلق

المواطن - متابعة

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أعدم مبعوثه الخاص إلى الولايات المتحدة، كيم هيوك تشول، على خلفية فشل قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة كورية جنوبية اليوم الجمعة عن مصدر مطلع قوله إن المبعوث الخاص وأربعة مسؤولين آخرين في وزارة الخارجية عملوا على ترتيب القمة الثانية التي عقدت بالعاصمة الفيتنامية هانوي في شهر فبراير الماضي، أعدموا في شهر مارس بمطار ميريم في بيونغ يانغ، بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر أن التهمة الموجهة إليهم تنص على أنهم “أعدوا تقارير ضعيفة عن المفاوضات، دون استيعاب النوايا الأمريكية بشكل صحيح”.

وتابعت الصحيفة، أن تلك الحملة طالت أيضا الجنرال كيم يونغ تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم، والمسؤول عن العلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتم إخضاعه لعمل قسري و”لتعليم إديولوجي”.

بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تحاول التحقق من تقارير، أفادت بإعدام مسؤول كوري شمالي كبير، شارك في محادثات منع الانتشار النووي مع واشنطن.

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي في برلين، اليوم الجمعة، “لقد رأينا التقارير التي تشير إلى مسألة الإعدام، نبذل قصارى جهدنا للتحقق من ذلك، وليس لدي أي شيء آخر أضيفه إلى ذلك”.