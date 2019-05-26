زكريا حدراف يقترب من الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

أصبح النجم المغربي زكريا حدراف قريبًا من اللعب في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، حيث جذب اللاعب أنظار ناديي الفيصلي وضمك.

وارتبط اسم زكريا حدراف خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الموسم الجديد، وأكدت وسائل إعلام مغربية أن عنابي سدير رصد 600 ألف دولار كراتب سنوي للاعب، لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه.

وأوضحت تقارير إعلامية أن نادي ضمك الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، كثف مفاوضاته مع زكريا حدراف خلال الساعات القليلة الماضية، وتوصل إلى اتفاق معه للعب في صفوفه لمدة موسم، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وينتهي عقد زكريا حدراف صاحب الـ30 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما يُسهل من عملية التفاوض مع اللاعب.

ويُعد زكريا حدراف واحدًا من أبرز اللاعبين المغاربة في الوقت الحالي، وينضم إلى أسود الأطلس بشكل مستمر، كما يتواجد قائمة منتخب بلاده التي تستعد للمشاركة في منافسات كأس الأمم الإفريقية.

يُذكر أن زكريا حدراف تلقى العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة، أبرزها من الزمالك، النجم الساحلي التونسي، واتحاد كلباء الإماراتي، بالإضافة إلى رغبة الرجاء البيضاوي في تجديد عقده لموسم آخر.