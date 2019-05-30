زياد الصحفي اتحاديًا حتى صيف عام 2022

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد عن تجديد عقد نجمه زياد الصحفي اليوم الخميس لمدة ثلاثة أعوام في مقر النادي.

وأعلن الحساب الرسمي لـ الاتحاد عبر ” تويتر ” أن زياد الصحفي سيظل لاعبًا اتحاديًا حتى عام 2022، وتمت مراسم توقيع العقد اليوم بحضور لؤي ناظر رئيس النادي واللاعب.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد سيواجه فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني في مباراتي دور الستة عشر بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وستكون مباراة الذهاب بين فريقي الاتحاد وذوب آهن في الخامس من أغسطس، بينما تُقام مباراة العودة في الثاني عشر من أغسطس المقبل.

وكان نادي الاتحاد أنهى بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2018-2019 محتلًا المركز العاشر.

وخسر نادي الاتحاد في الثاني من مايو الجاري لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لصالح نادي التعاون بثنائية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.