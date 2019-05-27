ساعات قليلة تفصل أنطونيو كونتي عن تدريب إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لـ تشيلسي الإنجليزي قريبًا من تدريب نادي إنتر ميلان الإيطالي قبل انطلاق موسم 2019-2020.

ويُذكر أن المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي أصبح قريبًا للغاية من الرحيل عن نادي إنتر ميلان بعد نهاية موسم 2018-2019، على الرغم من تأهل إنتر ميلان لدوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إدارة إنتر ميلان توصلت إلى اتفاق مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لتدريب الفريق مع إمكانية الإعلان الرسمي عن التعاقد معه بحلول يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري.

ومن المنتظر تعاقد نادي إنتر ميلان مع أنطونيو كونتي لمدة ثلاث سنوات مع الحصول على راتب سنوي قدره 12 مليون يورو.

وأبدى جمهور إنتر ميلان خلال الموسم المنصرم عدم رضاه على أداء الفريق تحت قيادة لوتشيانو سباليتي كما أن هزيمة إنتر ميلان برباعية مقابل هدف من نادي نابولي في الجولة السابعة والثلاثين ببطولة الدوري الإيطالي، أدت إلى قرار الإدارة بالاستغناء عن سباليتي بمجرد نهاية الموسم حتى لو تأهل إنتر ميلان لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولن تُعد تجربة إنتر ميلان الأولى لأنطونيو كونتي في إيطاليا، حيث سبق له تدريب نادي يوفنتوس وتُوج معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي بداية من عام 2011 وحتى عام 2014.

ويذكر أن مجلس إدارة إنتر ميلان سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم 30 مايو الجاري لتقديم أنطونيو كونتي بشكل رسمي لوسائل الإعلام الإيطالية.

ويُذكر أن نادي إنتر ميلان أنهى الدوري الإيطالي محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة.

وسبق لنادي إنتر ميلان التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2010 على حساب فريق بايرن ميونيخ الألماني، كما فاز كذلك بلقب كأس العالم للأندية في العام ذاته على حساب فريق مازيمبي الكونغولي.