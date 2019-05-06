سجدة في رمضان غيّرت حياتي

بقلم: نورة سعد العبودي

صُدمت بطلاقي في السابع من شهر رمضان.. الغريب بالأمر أني لم أبكِ وإنما سجدت لله أحسبن وأحوقل فقط، بعدها نهضت لبدء حياة جديدة بقوة إيمان صادق.

لم أتلذذ بعبادة كما تلذذت بهذا الشهر.. صمت بفرح وأفطرت برضا، وصليت بخشوع لم يسبق من قبل.. كنت عندما أدخل بالصلاة أجهش بالبكاء حتى كاد قلبي يتفطر.. أصلي الليل وأكثر السجود والدعاء.. تمنيت رمضان العمر كله.

عندما انتهى رمضان، أتاني طليقي باكيًا: سامحيني فلا أطيق فراقك.