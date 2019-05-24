سندات الحكومة التركية بأدنى مستوياتها في 2019

سندات الحكومة التركية بأدنى مستوياتها في 2019

2019/05/25
الساعة 1:51 صباحًا
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1735
0
طباعة
المواطن - متابعة

اقتربت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار واليورو، اليوم الجمعة، من أدنى مستوياتها هذا العام، مع استمرار الضغوط على أسواق البلاد المتضررة بشدة.

وقالت تركيا: إن بنوكًا مملوكة للدولة ستقدم 30 مليار ليرة أخرى، أي ما يقارب 4.9 مليار دولار، لشركات التصدير، إلا أنه في ظل ركود اقتصادي وادخار الأتراك لمبالغ قياسية من الدولارات، وانخفاض الاحتياطيات الرسمية، تواصل المعنويات التراجع.

وفي ختام جلسة التداول، كانت السندات الحكومية التي يحين موعد استحقاقها في 2024 قرب أدنى مستوى لها منذ أكتوبر، بينما تراجعت السندات الأخرى، بما في ذلك السندات المستحقة في 2045، لتقترب من أدنى مستوياتها منذ ديسمبر على الأقل، وفق ما نقلت “رويترز”.

وتسعى تركيا جاهدة لدعم الليرة المنهكة، التي فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها على مدار العامين الماضيين.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :