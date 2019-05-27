سيرخيو راموس يطلب مغادرة ريال مدريد ويُحدد وجهته المقبلة

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحفية أن المدافع الإسباني سيرخيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني طلب من إدارة ناديه الرحيل عن صفوف الريال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة أس الإسبانية نقلًا عن برنامج Jugones أن سيرخيو راموس يرحب في الرحيل عن صفوف ريال مدريد كصفقة انتقال حر والانتقال للدوري الصيني بعد تلقي عرض مالي خُرافي.

وبالطبع سيرفض فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد التفريط في سيرخيو راموس كونه أحد العناصر الأساسية والتي يعتمد عليها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في المواسم الأخيرة.

وكانت علاقة سيرخيو راموس بفلورنتينو بيريز بدأت في التوتر منذ شهر مارس الماضي خاصة بعد إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا على يد نادي أياكس أمستردام الهولندي.

ويُذكر أن سيرخيو راموس تُوج بأربعة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد كما فاز بأربعة ألقاب في بطولة كأس العالم للأندية.