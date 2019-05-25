شاهد أجمل مشاهد الرحمة والإنسانية.. رجل يفطر زائرًا مبتور اليدين في الحرم المكي

شاهد أجمل مشاهد الرحمة والإنسانية.. رجل يفطر زائرًا مبتور اليدين في الحرم المكي

2019/05/26
الساعة 12:10 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

في موقف يجسد الرحمة والإنسانية في أجمل مشاهدها، قام رجل بتفطير زائر للحرم النبوي من جنسية آسيوية مبتورةٌ يداه.

وأظهر مقطع فيديو الرجل وهو يطعم الزائر الآسيوي في فمه بعدما لاحظ أنه مبتور اليدين ولم يتناول الطعام حتى شبع الآسيوي.

وتم تداول المقطع على نطاق واسع، وسط إشادة بتعاليم الديني الإسلامي السمح وأخلاق هذا الرجل في الحرم المكي أطهر بقاع الأرض.



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