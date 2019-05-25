شاهد أجمل مشاهد الرحمة والإنسانية.. رجل يفطر زائرًا مبتور اليدين في الحرم المكي

المواطن - مكة المكرمة

في موقف يجسد الرحمة والإنسانية في أجمل مشاهدها، قام رجل بتفطير زائر للحرم النبوي من جنسية آسيوية مبتورةٌ يداه.

وأظهر مقطع فيديو الرجل وهو يطعم الزائر الآسيوي في فمه بعدما لاحظ أنه مبتور اليدين ولم يتناول الطعام حتى شبع الآسيوي.

وتم تداول المقطع على نطاق واسع، وسط إشادة بتعاليم الديني الإسلامي السمح وأخلاق هذا الرجل في الحرم المكي أطهر بقاع الأرض.

🎥 | إنما المؤمنون إخوة.. شخص يقوم بتفطير زائر للحرم النبوي من جنسية آسيوية مبتورةُ يديه، مُجسداً بفعله هذا أجمل مشاهد الرحمة والإنسانية

، pic.twitter.com/gAHX1er2mj — مجتمعنا (@KSASociety) May 25, 2019