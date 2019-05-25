شاهد .. تلاوة عذبة بصوت الشيخ بندر بليلة تحت وميض البرق في الحرم المكي

المواطن - مكة المكرمة

تحت وميض البرق، خشعت الأصوات للرحمن، فيما يصدح الشيخ بندر بليلة إمام الحرم المكي بما تيسر له من آيات الذكر الحكيم.

وتشهد مكة خلال هذه الأيام حالة جوية تشمل هطول الأمطار الخفيفة إلى متوسطة مع بروق وعواصف رعدية.