شاهد .. تلاوة عذبة بصوت الشيخ بندر بليلة تحت وميض البرق في الحرم المكي

شاهد .. تلاوة عذبة بصوت الشيخ بندر بليلة تحت وميض البرق في الحرم المكي

2019/05/25
الساعة 9:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1690
0
طباعة
المواطن - مكة المكرمة

تحت وميض البرق، خشعت الأصوات للرحمن، فيما يصدح الشيخ بندر بليلة إمام الحرم المكي بما تيسر له من آيات الذكر الحكيم.

وتشهد مكة خلال هذه الأيام حالة جوية تشمل هطول الأمطار الخفيفة إلى متوسطة مع بروق وعواصف رعدية.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم