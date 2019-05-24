شاهد.. نيزك يخترق الغلاف الجوي فيحول الليل إلى نهار

شاهد.. نيزك يخترق الغلاف الجوي فيحول الليل إلى نهار

2019/05/24
الساعة 5:41 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

حوّل نيزك ليل إحدى مدن جنوب أستراليا إلى نهار نتيجة لاحتراقه عندما اخترق الغلاف الجوي.

وأظهرت مشاهد تمّ تصويرها بواسطة كاميرات المراقبة النيزك أثناء احتراقه ما أدّى إلى ظهور ضوء أبيض ساطع أنار ليل المدينة.



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