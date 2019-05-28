شخص وحيد يُهدد رحيل نجم يوفنتوس لـ باريس سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

يسابق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الزمن للتعاقد مع اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم بيانيتش للرحيل عن صفوف يوفنتوس بعد نهاية موسم 2018- 2019 حيث سبق لنادي ريال مدريد الإسباني الاهتمام بضم النجم البوسني.

وقالت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية: إن مستقبل ميراليم بيانيتش مع نادي يوفنتوس غامض للغاية، خاصة في ظل عدم وجود اتفاق بين فالي رمضاني وكيل أعمال بيانيتش وإدارة اليوفي.

انتقال نجم اليوفي لبطل فرنسا مهدد:

وربما في حال نجح يوفنتوس في التعاقد مع الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي لتدريب اليوفي، فهذا يعني بقاء بيانيتش في جدران السيدة العجوز.

ورغب باريس سان جيرمان في التعاقد مع بيانيتش ليكون بديلًا للاعب الإيطالي ماركو فيراتي نجم وسط النادي الباريسي.

وسبق للاعب بيانيتش اللعب في صفوف نادي ليون الفرنسي ثم انضم لفريق روما الإيطالي، وفي عام 2016 التحق بصفوف فريق يوفنتوس.