شرطة إيران تقبض على 30 شخصًا بسبب اليوجا!

المواطن - متابعة

قبضت الشرطة الإيرانية على 30 شخصًا كانوا يمارسون تمارين اليوجا في قاعة خاصة.

وقال المدعي العام في مدينة غورغان، مسعود سليماني: إن مدرب اليوجا، الذي اعتقل أيضًا، ليس لديه ترخيص بممارسة النشاط، وإنه أعلن عن تقديم دروس اليوجا على تطبيق إنستجرام.

ونقلت وكالة الأنباء تسنيم عن المدعي العام قوله: إن المعتقلين كانوا يرتدون لباسًا غير محتشم، ويتصرفون بطريقة غير لائقة!

وتمنع إيران الاختلاط بين الرجال والنساء في النشاطات الرياضية، كما أن تدريب اليوجا على المستوى الاحترافي ممنوع أيضًا في البلاد.

ولم يقدم سليماني، وهو نائب رئيس المحكمة في غورغان، أي تفاصيل عن نوع اللباس ولا عن التصرفات التي وصفها بأنها غير لائقة.