شرطة الرياض توضح حقيقة فيديو فرض غرامات مالية على مخالفي الذوق العام

المواطن - الرياض

نفت شرطة منطقة الرياض صحة الفيديو المتداول والذي يظهر أحد الأشخاص أثناء تواجده بأحد المجمعات التجارية ويدعي قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام وان هناك غرامات مالية تصل الى (٥٠٠٠) ريال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي الذي يظهر من خلاله أحد الأشخاص أثناء تواجده بأحد المجمعات التجارية ويدعي قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام وان هناك غرامات مالية تصل الى (٥٠٠٠) ريال، تود شرطة منطقة الرياض التوضيح بأن ما ادعى به المتحدث بالمقطع عاري تماماً من الصحة، حيث أن الأجهزة الأمنية تباشر مهامها بحفظ النظام وتوفير الأمن في المجمعات التجاريه وضبط المخالفين، وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

كما تهيب شرطة منطقة الرياض بالجميع تحرّي الدقة والمصداقية، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة النظامية بإشاعة وإدعاءات غير صحيحة .