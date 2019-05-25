شركة علم تعلن توفر وظائف لحملة البكالوريوس والماجستير

المواطن- الرياض

أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة البكالوريوس والماجستير من ذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُستشار تطوير الأعمال، ومُستشار مشارك أداء الشركات، ومُستشار أداء الشركات)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُستشار تطوير الأعمال (Business Development Consultant):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو مجال تقنية المعلومات.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال تطوير الأعمال.

2- مُستشار مشارك أداء الشركات (Associate Consultant Corporate Performance):

– درجة الماجستير في تقنية المعلومات أو الأعمال أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مُستشار أداء الشركات (Consultant Corporate Performance):

– درجة الماجستير في تقنية المعلومات أو الأعمال أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا