شقيق ملك المغرب يمثل بلاده في القمة العربية بمكة المكرمة

المواطن - مكة المكرمة

كشفت صحيفة “هسبريس” المغربية، أن ملك المغرب محمد السادس، لن يشارك في القمة العربية الطارئة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتعقد في مكة المكرمة يوم غد الخميس.

وقالت الصحيفة، إن الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي، سيمثله في القمة العربية الـ31 في المملكة.

وبحسب مصادر الصحيفة، أيد المغرب دعوة الملك سلمان لعقد قمة عربية استثنائية، وكان من بين الدول العربية الأولى التي وافقت على عقدها.

ويشارك المغرب أيضًا في القمة الإسلامية، التي تحتضها المملكة يوم الجمعة المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين لبحث الأوضاع، التي تشهدها المنطقة.

وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة، بينما دعا الملك سلمان لقمتين عربية وخليجية، يوم غد الخميس لبحث التطورات، التي تشهدها المنطقة.