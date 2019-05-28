صاحب لقطة الموسم على رادار النصر

المواطن - محمد سمعه

بدأ نادي النصر في الاستعداد بشكل قوي لموسم 2019- 2020، حيث بدأ الفريق النصراوي في وضع الأسماء المطلوب التعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومع تزايد الأنباء حول إمكانية رحيل الحارس الأسترالي برادلي جونز عن النصر في صيف 2019، أوضحت تقارير إخبارية أن النصر بات يفكر وبشكل قوي في استعادة الحارس عبدالله العويشير حارس مرمى نادي أحد.

لقطة لن تُنسى من الموسم الماضي:

ويذكر أن عبدالله العويشير قدم اللقطة الأبرز في موسم 2018- 2019 والتي لن تُمحى من ذاكرة مشجعي الهلال وذاكرة مشجعي نادي النصر، حيث قام بتنفيذ رقصة الدودة في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، بعد تعادل نادي الهلال مع فريق أحد في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خدم هذا التعادل مصلحة النصر في المنافسة على لقب الدوري.

وكان عبدالله العويشير رحل عن نادي النصر في فبراير الماضي، وانضم إلى نادي أحد كلاعب هاوٍ، وشارك مع فريق أحد حتى نهاية موسم 2018- 2019.

جدير بالذكر أن الهلال كان أبدى اعتراضه على مشاركة عبدالله العويشير خلال مباراة الهلال وأحد في الدوري كلاعب هاوٍ، وتقدم باحتجاج للجنة الانضباط، ولكن تم رفضه ثم تقدم باستفسار للفيفا حول صحة موقفه، لكن الفيفا رفض التدخل لإقرار اتحاد القدم بتسجيل اللاعبين الهواة خارج فترتي التسجيل.

وكان النصر تُوج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.