صحة جدة ترد على بيان حقوق الإنسان بشأن اختطاف الطفلة نور: مغالطات وتضخيم

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الرياض

ردّت صحة جدة على البيان الخاص بجمعية حقوق الإنسان والتي طالبت خلاله الصحة بتفقّد مرافقها والتصدي للإهمال بعد حادثة اختطاف طفلة من مستشفى خاص بجدة والعثور عليها.

ونفت صحة جدة ما جاء في بيان جمعية حقوق الإنسان، والذي أشار إلى أن هناك تنسيقاً ومتابعة مع الشؤون الصحية لمعرفة الضمانات والاشتراطات لعدم تكرار مثل هذه الحالة، مشددةً على أن الصحيح هو أن الجمعية لم تتواصل أو تنسق مع صحة جدة في قضية الطفلة التي تم اختطافها وعودتها سالمة لذويها.

وتابعت صحة جدة: لوحظ مؤخراً قيام الجمعية بإصدار بيانات صحفية تتضمن مغالطات وتضخيماً لا نعلم مبرره على هيئة بيانات إعلامية توزع لوسائل الإعلام دون الرجوع لصحة جدة واستيضاح الحقائق منها، في مخالفة لاختصاص الجمعية الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام الجمعية الأساسي، والتي تضمنت أن من اختصاصات اللجنة المتابعة مع الجهات المختصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأوضحت أن: بالعودة لحادثة الطفلة المختطفة فإن الصحة تؤكد على أن المسألة تتعلق بجوانب جنائية تباشرها جهات التحقيق المختصة ولا ترغب في مجاراة الجمعية في هذا الشأن عبر وسائل الإعلام لما قد ينتج عن ذلك من آثار سلبية تمس الإجراءات الجاري اتخاذها.. أما مطالبات الجمعية بتفقد المرافق الصحية للتصدي للإهمال فنؤكد أن الحادثة وقعت في إحدى منشآت القطاع الصحي الخاص وهذا القطاع يخضع لرقابة وإشراف الصحة وفق معايير واشتراطات تضمنتها أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وتوجد جولات رقابية مستمرة على تلك المنشآت الخاصة من خلال صحة جدة وقد تم ضبط ما يقارب 420 مخالفة ومن خلال 2272 زيارة ميدانية في الربع الأول من العام الميلادي الجاري.

وقالت صحة جدة: كما أن إدارات حكومية أخرى تقوم بذات الدور الرقابي وتضبط المخالفات وفق اختصاصها والجميع يتعامل مع المخالفات بشكل نظامي وبكل حزم، ورغم ذلك تجدر الإشارة إلى أن الحادثة التي أدت إلى اختطاف الطفلة من المنشأة الطبية الخاصة يرجح أنها نتيجة فعل جنائي تم ارتكابه بطريقة تخرج عن اختصاص الصحة وتدخل ضمن اختصاص الأجهزة الأمنية المختصة.

وشددت صحة جدة على أنها تقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وأنها المعنية بصحة المواطن والمقيم في هذه المحافظة، وأنها تبذل قصارى جهدها في تطوير خدماتها وتلافي أي ملاحظات أو قصور، وتسير وفق خطط وبرامج تتماشى مع خطة التحول 2020 وتهدف لتحقيق رؤية 2030 وتستعين في ذلك بالله تعالى ثم بالدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبمتابعة حثيثة من وزير الصحة، و بتظافر الجهود مع كافة القطاعات الحكومية والجمعيات والهيئات الوطنية.

ورحبت صحة جدة في الختام بالدور الذي تعنى به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كما ترحب بتواصل الجمعية بشكل رسمي لتفعيل الشراكة والذي يحقق مصلحة المريض.