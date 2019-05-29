صدارة وبس .. شعار النصر

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي النصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إلى تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث اليوم من أمام فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، ضمن مباريات الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط وبفارق نقطتين عن نادي ذوب آهن صاحب الصدارة.

النصر يُطارد الصدارة:

وإذا تمكن النصر من الفوز على فريق ذوب آهن فهذا يعني تأهل العالمي لدور ثمن النهائي وهو متصدر المجموعة الأولى.

ويذكر أن نادي النصر حقق الفوز في آخر ثلاث جولات في دوري الأبطال الآسيوي على حساب نادي الزوراء العراقي في الجولتين الثالثة والرابعة، وتمكن العالمي من الفوز على فريق الوصل الإماراتي في الجولة الخامسة.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مواصلة تألقه في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والفوز على ذوب آهن أصفهان اليوم، لتحقيق رقم قياسي جديد.

من ناحية أخرى، أعلن المدافع البرازيلي برونو أوفيني الرحيل عن صفوف النصر بعد التتويج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 16 مايو الجاري.

لا شك أن نادي النصر يمر بفترة جيدة من الاستقرار وثبات الأداء والمستوى منذ قدوم المدرب البرتغالي روي فيتوريا، حيث أتى الاستقرار بثماره وتمكن العالمي من الفوز بلقب الدوري بعد الفوز به في آخر مرة بموسم 2014- 2015.