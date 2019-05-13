صدمة لـ #الهلال رغم موقفه السليم

المواطن - محمد سمعه

ألمح الهلال خلال فترة رئاسة الأمير محمد بن فيصل إلى أنه سيقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وذلك ردًا منه على السماح للأندية بتسجيل لاعبين هواة خارج فترتي القيد.

الاعتراض في مناسبتين

وكان الهلال تقدم باحتجاج للجنة الانضباط في مناسبتين اعتراضًا منه على مشاركة الحارس عبدالله العويشير حارس مرمى أحد، خلال لقاء الهلال وأحد في الدوري بالإضافة إلى الاعتراض على مشاركة اللاعب محمد القرني في مباراة الهلال والوحدة.

الفيفا لن يتدخل

وعلّق المحامي الرياضي والقانوني التونسي علي عباس أن الهلال موقفه سليم ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم لن يتدخل لحل أزمة نادي الهلال، خاصة أن لائحة الانضباط في اتحاد القدم السعودي لا تُعاقب الأندية التي تُقيد لاعبين هواة خارج فترتي القيد.

وأضاف علي عباس أن معظم الأندية في المملكة قامت بتسجيل لاعبين هواة خلال الفترة الأخيرة، مما يجعل تدخل الفيفا لحل مشكلة نادي الهلال أمراً صعباً.

وفي تصريح سابق للأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال السابق، قال إن الهلال سيستغل مبدأ ” خرم الإبرة” وذلك من أجل الحصول على كافة حقوقه، مُلمحًا إلى أن الهلال قد يلجأ للفيفا للحصول على حقه من مسألة مشاركة اللاعبين الهواة بشكل غير قانوني.

وكان الهلال مرّ بفترة عصيبة في الناحية الفنية والناحية الإدارية، تسببت في توديع أزرق العاصمة لـ كأس خادم الحرمين الشريفين وخسارة لقب البطولة العربية، كما تقدم الأمير محمد بن فيصل باستقالته من رئاسة النادي بعد ذلك.