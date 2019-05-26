صورة نادرة للملك قبل 57 عامًا

المواطن - علي مدخلي - جازان

تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للملك فهد بن عبدالعزيز- رحمه الله- أثناء زيارته لمحافظة صبيا بمنطقة جازان عام 1383هـ، حينما كان وزيرًا للداخلية آنذاك.

وأظهرت الصورة الملك فهد وهو يجلس على كرسي خشبي يعرف في منطقة جازان بالقعادة بجوار إبراهيم الخراشي وكيل إمارة صبيا في وقتها، حيث كان يزوره بمنزله وهما يتبادلان أطراف الحديث في جو يسوده البساطة والتواضع.

يذكر أن الملك فهد بن عبدالعزيز عين وزيرًا للداخلية عام 1382هـ، وظل في منصبه حتى عام 1395هـ، حيث تولى منصب ولي العهد وأسند إليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.