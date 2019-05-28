صور.. أمطار بارق تسيل الأودية والشعاب والمدني يحذر

صور.. أمطار بارق تسيل الأودية والشعاب والمدني يحذر

2019/05/28
الساعة 7:35 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد الشهري - بارق

هطلت، اليوم الثلاثاء، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة بارق، شملت معظم أرجاء المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير قد حذرت المواطنين والمقيمين، من التعرض لأخطار الأمطار والسيول، خاصة هذه الأيام التي تشهد تراكم سُحب متفرقة على بعض مناطق المملكة؛ ما قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول الجارفة.

وأشارت المديرية إلى خطورة تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية والدخول إليها بالسيارات أو مشاة مرورًا أو سباحة، لما يعقب ذلك من خطورة الانجراف أو السقوط وصعوبة الخروج والغرق المؤدي إلى الوفاة.



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