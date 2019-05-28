صور .. أمطار غزيرة تلطف الأجواء في محايل

صور .. أمطار غزيرة تلطف الأجواء في محايل

2019/05/28
الساعة 7:47 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد الشهري - محايل

شهدت محافظة محايل والمراكز التابعة لها، اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ورياح شديدة مع تساقط لحبات البرد، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا رحمة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين، من التعرض للأمطار والسيول، خاصَّة وأن هذه الأيام تشهد تراكم سُحب متفرقة على بعض مناطق المملكة، ما قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة.

وبيّنت المديرية أن تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية والدخول إليها بالسيارات أو مشاة مرورًا أو سباحة يُعد خطورة؛ لما يعقب ذلك من الانجراف أو السقوط وصعوبة الخروج؛ مما يؤدي إلى الغرق.



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